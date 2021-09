TV-Awards : „Markus Lanz“ für den Deutschen Fernsehpreis nominiert

Der Deutsche Fernsehpreis kehrt 2021 als große Show auf den Bildschirm zurück. Nun ist bekannt, wer auf die Trophäe hoffen kann. Klar wird: Die Pandemie hat auch im Programm Spuren hinterlassen.

Köln | ZDF-Talker Markus Lanz ist für den Deutschen Fernsehpreis nominiert worden. Der 52-Jährige geht mit seiner nach ihm benannten Talkshow „Markus Lanz“ in der traditionellen Journalisten-Kategorie „Beste Information“ ins Rennen um die begehrte Trophäe. Das gab die Jury am Mittwoch in Köln bekannt. In der Info-Sparte sticht die Nominierung durchaus her...

