Norwegisches Königshaus : Märtha Louise ist 50 - Humor vom König geerbt

Was macht die Prinzessin dieser Tage? Und wie charakterisiert sie sich selbst? Zu ihrem Geburtstag beantwortet sie solche Fragen in einem Interview.

Oslo | Norwegens jetzt 50 Jahre alte Prinzessin Märtha Louise hat ihren Humor nach eigener Einschätzung von Vater König Harald (84) geerbt. In Sachen Effizienz ähnele sie dagegen ihrer Mutter Königin Sonja (84), sagte die ältere Schwester von Kronprinz Haakon (48) in einem Interview der Nachrichtenagentur NTB, das am ihrem runden Geburtstag am Mittwoch ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.