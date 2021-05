Serien-Star : „Love Boat“-Kapitän Gavin MacLeod stirbt mit 90 Jahren

Er war als Kapitän des "Love Boat" bekannt und spielte in der Sitcom "King of Queens" mit. Der Schauspieler Gavin MacLeod ist gestorben – der Rolle als Schiffsführer blieb er immer treu.

New York | Der US-Schauspieler Gavin MacLeod, in Deutschland vor allem als Kapitän Merrill Stubing aus der Kult-Serie "The Love Boat" bekannt, ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das "Love Boat" ist die US-Vorlage des deutschen "Traumschiff". "Unsere Trauer reicht so tief wie der Ozean", schrieb der Kreuzfahrtkonzern Princess Cruises, der einst das Schiff f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.