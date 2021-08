US-Rapper : Lil Nas X frisch verliebt

Lil Nas X hat einen neuen Freund und erzählte jetzt in einem Interview, dass er sehr glücklich über die Beziehung ist.

Los Angeles | US-Rapper Lil Nas X (22, „Old Town Road“) zeigt sich glücklich über die Beziehung zu seinem neuen Freund. „Ich glaube, das ist bis jetzt schon eine der besten Beziehungen“, sagte der Musiker in einem Interview mit dem Magazin „VMan“, das am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. „Ich bin sehr glücklich darüber, und es fühlt sich alles so selbs...

