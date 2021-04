Spin-off der Kultserie „HIMYM“ : „How I Met Your Father“ wird realisiert – mit prominenter Besetzung

Die Geschichte der TV-Sitcom "How I Met Your Mother" war 2014 auserzählt – nun folgt ein Spin-off.

Hamburg | Wie Ted Mosby die Mutter seiner Kinder kennenlernte, erzählte er ihnen und einem Millionenpublikum in "How I Met Your Mother" neun Staffeln lang im Fernsehen. Schon als die Kult-Sitcom 2014 endete, stand die Idee einer Spin-off-Serie im Raum. Jetzt kündigen die Serienschöpfer Carter Bays und Craig Thomas die langersehnte Nachfolge an: "How I Met Your ...

