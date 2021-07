TV-Tipp : Krimi im Krematorium: „Friesland - Hand und Fuß“ im ZDF

Erst taucht ein einsamer Fuß auf, schließlich auch eine Hand. Wo ist der Leichnam dazu?

Berlin | Ausgerechnet in einem Sarg, der mitsamt einer Toten eingeäschert werden soll, hat der zerstreute Beerdigungsunternehmer Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus) sein Mobiltelefon vergessen. Dass er das Handy dort findet, freut ihn. Was er daneben entdeckt, freut ihn weniger: Ein herrenloser - oder besser gesagt körperloser - Fuß. So beginnt der Regiona...

