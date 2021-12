Überraschendes Bekenntnis : Taxifahrer: So verdiente Putin in den 1990er Jahren sein Geld

Der Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre stellte viele Menschen vor berufliche Herausforderungen – auch den russischen Präsidenten Waldimir Putin.

Moskau | Der russische Präsident Wladimir Putin hat in den chaotischen 1990er Jahren in Russland nach seiner Rückkehr aus der DDR auch als Taxifahrer gearbeitet. "Hin und wieder musste man Geld auch im Taxigewerbe verdienen. Es ist unangenehm, darüber zu reden, aber leider gab es das auch", sagte der 69-Jährige in der am Sonntag ausgestrahlten Dokumentation "N...

