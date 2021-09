Endometriose : Komikerin Amy Schumer lässt sich Uterus entfernen

Die Wucherungen können äußerst schmerzhaft sein. Amy Schumer hat sich deshalb für eine Operation entschieden.

Berlin | US-Komikerin und Schauspielerin Amy Schumer hat sich nach eigenen Worten wegen der Unterleibserkrankung Endometriose die Gebärmutter und einen Teil des Blinddarms entfernen lassen. „Es ist der Morgen nach meiner Endometriose-Operation und mein Uterus ist raus“, sagte die 40-Jährige in einem kurzen Video auf Instagram, in dem sie offenbar in einem K...

