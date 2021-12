„RTL Samstag Nacht“ und „LOL“ : Komiker Mirco Nontschew mit 52 Jahren gestorben

Nächstes Jahr ist er in der neuen Staffel "LOL" zu sehen: Nun wird bekannt, dass Mirco Nontschew nicht mehr lebt.

Berlin | Der Berliner Comedian Mirco Nontschew ist tot. Er starb im Alter von 52 Jahren, wie sein Manager gegenüber der "Bild"-Zeitung bestätigte. Die Todesursache nannte er nicht. Die "B.Z." beruft sich auf Polizeiangaben, wonach am Samstag ein 52-Jähriger in einem Mehrfamilienhaus in Berlin tot aufgefunden wurde. Ermittler prüften nun die Umstände, die zu...

