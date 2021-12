Einschaltquoten : Knapp 7,4 Millionen Zuschauer sehen ZDF-Krimi „Wilsberg“

Krimi oder Quizshow? Die Zuschauer hatten die Wahl bei den Öffentlich-Rechtlichen. Sie haben sich am Samstagabend eindeutig entschieden.

Berlin | In einem einsamen Wasserschloss trifft sich ein elitärer Zirkel zum Wochenendseminar - das ist die Umgebung, in der Privatdetektiv Georg Wilsberg im neuen Fall „Einer von uns“ ermittelt. Den ZDF-Krimi verfolgten am Samstagabend ab 20.15 Uhr 7,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit einem Marktanteil von 24,7 Prozent lag das Zweite in der Pub...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.