Britische Royals : Klage wegen Missbrauchs gegen Prinz Andrew in New York

Der britische Prinz Andrew soll in New York eine Minderjährige missbraucht haben. Wie US-Medien berichten, hat die inzwischen erwachsene Frau Klage eingereicht.

New York | Eine Frau, die dem britischen Prinz Andrew (61) vorwirft, sie als Minderjährige missbraucht zu haben, hat nach US-Medienberichten bei einem Gericht in New York Klage eingereicht. Mit der Klage werfe Virginia Giuffre dem zweitältesten Sohn von Königin Elizabeth II. sexuellen Missbrauch einer Minderjährigen vor und verlange Schadenersatz, berichtete ...

