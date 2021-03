Abschied von „Arthur“ : Emotionales Comeback: So lief das Wiedersehen der „King of Queens“-Stars

Mit rührenden Worten erinnerte sich die Cast der erfolgreichen Comedyserie an den verstorbenen Co-Star Jerry Stiller.

New York | Die Fans der erfolgreichen Comedy-Serie "King of Queens" fieberten auf das kurzfristige Comeback ihrer Serienhelden hin und wurden nicht enttäuscht. Vor 14 Jahren stellte der amerikanische TV-Sender CBS die weltweit erfolgreiche US-Sitcom "King of Queens" ein. Auch in Deutschland war die Serie um "Doug Heffernan, den "King of Queens sehr beliebt. Am v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.