Die ewige Samantha : Kim Cattrall wird 65 - ohne „Sex and the City“

„Sex and the City“ machte Kim Cattrall zum Star, aber brachte ihr auch einen Ruf als Zicke ein, gegen den die Schauspielerin seitdem ankämpft. Jetzt geht die Serie ohne ihre Mitwirkung in eine neue Runde.

New York | Das Ende der Frauen-Freundschaft scheint nun auch offiziell besiegelt: Die Erfolgsserie „Sex and the City“ hatte die vier Freundinnen Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes und Samantha Jones weltberühmt gemacht - aber schon immer hat es Gerüchte gegeben, dass es hinter den Kulissen ganz anders aussehe. Bradshaw, York und Hobbes - gespielt...

