Sonderausgabe : Kerner moderiert Spendengala für Krebshilfe

Seit vielen Jahr schon moderiert Johannes B. Kerner die Rateshow „Der Quiz-Champion“. Jetzt ist ein Special für die Krebshilfe geplant.

Mainz/Berlin | Moderator Johannes B. Kerner übernimmt die einst von Carmen Nebel präsentierte ZDF-Spendengala zugunsten der Deutschen Krebshilfe. Aus der Charity-Show soll eine Sonderausgabe der „Quiz-Champion“-Reihe werden, wie zuerst die „Bild am Sonntag“ berichtete. Wie das ZDF am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, sollen sich in „Der ...

