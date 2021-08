Hollywood-Star : Karlsbader Filmfestival begrüßt Johnny Depp

Nicht alle sind begeistert, dass dem US-Schauspieler der rote Teppich ausgerollt wird. Er stellt bei den Festspielen seinen Film „Crock of Gold“ (etwa: Goldkrug) über den irischen Musiker Shane MacGowan vor.

Karlsbad | Der Hollywood-Schauspieler Johnny Depp ist bei den Karlsbader Filmfestspielen in Tschechien eingetroffen. Der Star von Filmen wie „Charlie und die Schokoladenfabrik“ und „Fluch der Karibik“ wurde am späten Donnerstagabend am Flughafen und vor seinem Hotel von zahlreichen Fans begrüßt. Der 58-Jährige stellt sich in Karlsbad (Karlovy Vary) als Produz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.