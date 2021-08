Neuer Eberhofer-Krimi : „Kaiserschmarrndrama“ im Kino

Neue Krimikomödie mit Sebastian Bezzel als Dorfermittler. Es geht um den Tod einer Joggerin.

Berlin | Dorfpolizist Franz Eberhofer hat mittlerweile eine eingeschworene Fangemeinde. Neben den Krimis von Rita Falk über Mord und Totschlag in der niederbayerischen Provinz sind es vor allem die Filme, die sehr beliebt sind. Nun kommt eine neue Krimikomödie der Reihe ins Kino. In „Kaiserschmarrndrama“ wird eine Joggerin ermordet. Eberhofer will aufklären...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.