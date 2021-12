„Ihr Problem ist unsere Leidenschaft“ : Fiese Strafe: ProSieben zwingt Joko und Klaas neue Sendung auf

Entsetzen in den Gesichtern von Joko und Klaas, Schadenfreude beim Sender: Am Dienstagabend haben die beiden Moderatoren das Duell gegen ProSieben verloren und müssen nun einmalig eine ganz besondere Sendung moderieren.

München | "Joko & Klaas live am Nachmittag - Ihr Problem ist unsere Leidenschaft": Unter diesem Titel läuft am Mittwochnachmittag eine neue und einmalige Sendung bei ProSieben. Moderiert von Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Die beiden haben das Duell gegen ihren Haussender am Dienstagabend verloren und müssen daher am 15. Dezember ab 16 Uhr eine Stun...

