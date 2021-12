Hollywood : John Legend will „Das Phantom der Oper“ neu ins Kino bringen

John Legend macht Kino: Der US-Sänger will das mörderische „Phantom der Oper“ aus der Feder von Gaston Leroux produzieren. Anstatt im Jahr 1911 soll die Geschichte im heutigen New Orleans stattfinden.

Los Angeles | US-Musiker John Legend (42) will mit dem Hollywood-Studio Universal Pictures den vielfach verfilmten Schauerroman „Das Phantom der Oper“ neu auf die Leinwand bringen. Oscar-Preisträger Legend („Glory“) ist mit seiner Firma als Produzent an Bord, wie die Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Deadline.com“ am Freitag berichteten. Drehbuchautor Jo...

