Show-Dino : Jörg Draeger: Ich mache „Promi Big Brother“ nicht fürs Geld

Am Freitag ist Einzug in die Promi-WG von Sat.1. Finanziell hat er es aber gar nicht nötig, sagt Show-Urgestein Jörg Draeger.

Köln | Show-Dinosaurier Jörg Draeger („Geh aufs Ganze!“) macht dieses Jahr bei der Sat.1-Show „Promi Big Brother“ mit - er hat es nach eigenen Worten aber finanziell nicht nötig. Der 75-Jährige werde am Freitag (20.15 Uhr) in die Prominenten-WG einziehen, die 2021 im Weltraumlook daherkomme, teilte der Sender am Donnerstag in Köln mit. Dabei gehe es ih...

