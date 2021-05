Satire im „Magazin Royale“ : Jan Böhmermann im ZDF-Hauptprogramm: Vom Quatschvogel zum Aufklärer

Kaum einer, der so provoziert wie Moderator Jan Böhmermann. Im ZDF-Hauptprogramm zeigt er, wie gut Satire sein kann.

Flensburg | Da stand er also in einer türkisen Fantasie-Diktatorenuniform und verabschiedete sich bereits Anfang Mai in eine viermonatige Sommerpause. "Österreich, get your shit together", waren Jan Böhmermanns abschließende Worte in seiner Late-Night-Show "ZDF Magazin Royale". Über die vorangegangen 30 Minuten hinweg hatte der Moderator mit dem österreichischen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.