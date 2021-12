Pandemie : Ingrid Alexandra: Kein großes Fest zum 18. Geburtstag

Ursprünglich waren für die Kronprinzessin ein Galadinner und eine Feier mit Regierungsvertretern geplant, wenn sie am 21. Januar volljährig wird. Die Feiern mussten verschoben werden - wegen Corona.

Oslo | Die norwegische Prinzessin Ingrid Alexandra kann ihren 18. Geburtstag am 21. Januar nur in kleinem Kreis feiern. Aufgrund der Corona-Lage in Norwegen wurden das Galadinner im Schloss und die Feier mit Regierungsvertretern verschoben. Das teilte das Königshaus am Donnerstag mit. Ingrid Alexandra ist das älteste Kind des Kronprinzenpaares Haakon u...

