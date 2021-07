Dreharbeiten : „Indiana Jones“-Dreharbeiten vorerst ohne Harrison Ford

Wo bleibt der „Indiana Jones“-Hauptdarsteller? Der Regisseur James Mangold dreht dieser Tage - in Glasgow. Das Stadtzentrum gleicht derzeit einer amerikanischen Großstadt in den 60er Jahren.

Glasgow | Bislang ohne den Hauptdarsteller Harrison Ford laufen im schottischen Glasgow die Dreharbeiten für den fünften „Indiana Jones“-Film. Rund um das kaum abgesperrte Set in der Innenstadt von Glasgow versammelten sich in dieser Woche viele Schaulustige, die in sozialen Medien Fotos posteten. Berichte über die angebliche Anwesenheit des 79-jährigen Ford...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.