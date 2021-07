TV-Tipp : Im Bann der Mutproben: „Nerve“ bei ProSieben

Actionreich und spannend: Eine Schülerin wird in eine Online-Version von „Wahrheit oder Pflicht“ hineingezogen.

Berlin | Vee (Emma Roberts) ist ein hübsches Highschool-Mädchen, aber eher in sich gekehrt. Sie will auf die Kunsthochschule und lebt mit ihrer Mutter in Staten Island. Vee ist vernünftig. Bis eine Freundin ihr von „Nerve“ erzählt, einem Social-Media-Spiel. Wer mitmacht, muss in der Öffentlichkeit peinliche oder riskante Aufgaben lösen. Und wer das erfolgre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.