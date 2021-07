Star zeigt sich solidarisch : Hochwasser in Norditalien: Schlamm erreicht George Clooneys Villa

Hollywoodstar George Clooney zeigt sich bestürzt über die Überschwemmungen in seiner Wahlheimat. Das Geröll, das ein Hochwasser hinterließ, reichte hoch bis zu seinem Balkon.

Laglio | Die Clooneys haben in ihrer Villa in Laglio, einem Örtchen am Comer See, miterlebt, wie ein Hagelsturm mit Starkregen für Überschwemmungen sorgte. US-Schauspieler George Clooney (60) sowie seine Frau, Menschenrechtsanwältin Amal Clooney (43) und ihre Zwillinge Ella und Alexander (4) sind unverletzt. Das Hochwasser hinterließ jedoch Schutt und Schlamm,...

