Adel : Herzogin Camilla: „Kultur des Schweigens“ brechen

Die Frau von Prinz Charles fordert mehr Engagement beim Kampf gegen sexuelle Gewalt. Wichtig sei, dass Frauen und auch Männer bei dem Thema einzubinden.

London | Herzogin Camilla (74) hat mehr Einsatz im Kampf gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen gefordert. Es gelte, eine „Kultur des Schweigens“ zu durchbrechen, sagte die Ehefrau von Thronfolger Prinz Charles am Mittwochabend in London, wie die BBC berichtete. Wichtig sei zudem, Männer einzubinden und sie dazu zu bringen, ihre Einstellung zu ändern. „Nötig is...

