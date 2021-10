Abschied : Helmut Herbst im Odenwald gestorben

Der Filmemacher gilt als eine der prägenden Persönlichkeiten des „Anderen Kinos“ der 1960er und 1970er Jahre. Nun ist er mit 86 Jahren gestorben.

Hamburg/Frankfurt | Der Filmemacher Helmut Herbst ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Der Regisseur und Produzent erlag am Samstag (9. Oktober) einer Krankheit, wie sein Sohn Moritz Herbst mitteilte. Herbst wirkte lange in Hamburg, von 1985 bis zum Jahr 2000 war er Professor an der Hochschule für Gestaltung (HFG) Offenbach. Mit seiner Frau lebte er in der Gemeind...

