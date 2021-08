Schlagerstar : Helene Fischer kündigt neues Album an und plaudert private Details aus

Auf Instagram verkündete Helene Fischer die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Rausch". Warum sie ganz berauscht war, verriet sie auch.

Berlin | Pop-Sängerin Helene Fischer hat ein neues Album für Oktober angekündigt. "Rausch" soll am 15. Oktober erscheinen, wie die 37-Jährige am Freitag auf Instagram ankündigte. Related content "Ich fühle mich wie im Rausch...", so könnte man die letzten Monate wirklich beschreiben", schrieb Fischer zu dem in blauer und roter Farbe gehaltenen Bild, da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.