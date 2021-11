Ältere, kurvige Kandidatinnen : Heidi Klum revolutioniert GNTM – doch das gefällt nicht allen

Heidi Klum hat für die inzwischen 17. Staffel von "Germany's next Topmodel" grundlegende Änderungen angekündigt. Das Model will Diversität in der Branche fördern, stößt damit aber auch auf Ablehnung.

Berlin | Heidi Klum will in der neuen Staffel ihrer Show "Germany's next Topmodel" (GNTM/ProSieben) stärker auf Diversität achten. Sie habe den Cast erweitert und die "Tür noch weiter aufgemacht", sagte Klum (48) der Zeitschrift "Bunte". "Es gibt kleine, sehr große, kurvige, schlanke, junge und ältere Teilnehmerinnen. Unsere Jüngste ist 18, die Älteste 68." ...

