US-Starlet : Gut im Geschäft: Kim Kardashian wird 41

Wie kaum eine andere versteht sie sich auf Selbstvermarktung - und ist damit reich geworden. Heute wird Kim Kardashian 41 Jahre alt - und macht munter weiter.

Berlin | Offene Worte eines Reality-Stars: „Ich fühle mich wie eine verdammte Versagerin, weil das meine dritte verdammte Ehe war“, bekannte Kim Kardashian im Juni unter Tränen in der US-Serie „Keeping Up with the Kardashians“. Alles nur für die Kameras? Kim Kardashian ist It-Girl, Fernseh-Sternchen, US-Starlet, Mutter und Business-Frau. Zudem versteht sie ...

