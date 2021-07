Einschaltquoten : Großes Interesse an ZDF-Hochwasserreportage

Das Wasser geht zurück, die Aufräumarbeiten gehen weiter. Auch eine Woche nach der Flutkatasrophe ist das Interesse an Informationen groß.

Berlin | Das Interesse an Hochwasser-Sendungen bleibt groß, flacht aber etwas ab. Die Extra-Reportage „ZDFzeit: Trauer, Zerstörung, Hilfe“ erreichte am Dienstag im Schnitt 3,31 Millionen Zuschauer, was 13,6 Prozent Marktanteil ab 20.15 Uhr entsprach. Das Erste punktete mit seinen Dienstagsserien: „Die Kanzlei“ verfolgten 3,24 Millionen (13,3 Prozent) und „I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.