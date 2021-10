Sängerin : Gloria Estefan spricht über sexuellen Missbrauch als Kind

Gloria Estefan hat in einer Talk-Show öffentlich gemacht, dass sie als Kind sexuell missbraucht worden sei.

Los Angeles | Sängerin Gloria Estefan hat über Missbrauchserfahrungen in ihrer Kindheit gesprochen. „93 Prozent der missbrauchten Kinder kennen die Täter und vertrauen ihnen, und ich weiß das, weil ich eines von ihnen war“, sagte die 64-Jährige am Donnerstag in ihrer Talkshow „Red Table Talk: The Estefans“, die sie gemeinsam mit ihrer Tochter Emily Estefan (26) ...

