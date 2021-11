Bestseller aus den USA : „Ganz ich selbst“: Autobiografie von Mariah Carey erscheint

Ausnahmestimme Mariah Carey hat ihre Memoiren aufgeschrieben. Die Autobiografie ist nun auch auf Deutsch erschienen. In den USA war das Buch ein Bestseller.

New York | Mit einer märchenhaften Karriere hat sich Mariah Carey aus zerrütteten Verhältnissen zu einer der erfolgreichsten Musikerinnen der vergangenen Jahrzehnte hochgearbeitet - und ihre Erlebnisse gemeinsam mit einer Journalistin aufgeschrieben. Rund ein Jahr nach der Original-Ausgabe „The Meaning of Mariah Carey“ ist die Autobiografie der Musik-Diva am ...

