Royals : Fürstin Charlène näht in Südafrika Decken für Kinder

Seit einem Vierteljahr sitzt die monegassische Fürstin Charlène am Kap fest, weil sie wegen einer Erkrankung nicht fliegen darf. In ihrer Heimat kümmert sie sich um vernachlässigte Kinder.

Pretoria | Die nach einer Infektion in Südafrika festsitzende Fürstin Charlène von Monaco engagiert sich nach eigenen Worten in ihrem Heimatland für Kinder aus armen Verhältnissen. Dem südafrikanischen Magazin „You“ sagte sie, dass sie täglich ein paar Stunden Decken für einen Kinderhort in der Küstenprovinz KwaZulu-Natal nähe - dort herrscht jetzt Winter. Zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.