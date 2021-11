Schauspielerin : Früh durchgestartet - Paula Kalenberg wird 35

Sie ist längst eine feste Größe in der deutschen Film- und TV-Landschaft. Schauspielerin Paula Kalenberg feiert heute Geburtstag.

Berlin | Schon früh in ihrer Karriere konnte sie mit einer starken Rolle überzeugen. Mit gerade einmal zwanzig Jahren spielte Paula Kalenberg die Protagonistin in dem Katastrophenfilm „Die Wolke“ über einen fiktiven GAU in einem Atomkraftwerk. Der Film nach dem Bestseller von Gudrun Pausewang machte die Hauptdarstellerin schlagartig bekannt. Heute feiert Paula...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.