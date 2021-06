James Michael Tyler : „Friends“-Schauspieler schockiert mit Diagnose: Krebs im Endstadium

In der Kultsitcom "Friends" spielte James Michael Tyler den sarkastischen Caféinhaber Gunther. Nun enthüllte der Schauspieler, dass er schwer krank ist.

New York | Der US-Schauspieler James Michael Tyler (59), der in der Erfolgsserie "Friends" den Kellner Gunther spielte, hat Krebs. Im September 2018 sei bei ihm fortgeschrittener Prostata-Krebs diagnostiziert worden. Während der Pandemie sei er auf seine Knochen übergegangen, sagte Tyler am Montag dem US-Sender NBC. Fans reagieren bestürzt und wünschen ihm au...

