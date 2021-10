TV-Tipp : „Freunde“ - Kammerspiel über die großen Fragen

Was macht Freundschaft aus? Ist es das Gefühl füreinander? Oder sind es gemeinsame Erlebnisse? Ulrich Matthes und Justus von Dohnányi finden überraschende Antworten.

Berlin | Am Tag der Beerdigung von Patricks Frau Anja steht Malte im Elternhaus seines Freundes, den er 35 Jahre nicht gesehen hat. Eigentlich hat sich der Witwer gerade das Leben nehmen wollen. Die beiden kommen ins Gespräch und es wird klar, dass sie weitaus mehr verbindet als die bittersüße Erinnerung an die gemeinsam verbrachte Kindheit und Jugend in der P...

