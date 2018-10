Sofia Vergara, Jim Parsons und Co. : Forbes-Liste: Das sind die 20 reichsten TV-Stars

Vor allem Darsteller aus "Big Bang Theory" und "Modern Family" landen in der Forbes-Liste der reichsten US-Schauspieler.

von dpa

26. Oktober 2018, 14:05 Uhr

New York | "Modern Family"-Star Sofia Vergara (46) ist auf der "Forbes"-Liste zum siebten Mal in Folge die bestbezahlte TV-Schauspielerin in den USA. Nach Schätzungen des Wirtschaftsmagazins verdiente die gebürtige Kolumbianerin von Juni 2017 bis Juni 2018 rund 42,5 Millionen Dollar (etwa 37,5 Millionen Euro). Mit weitem Abstand folgt demnach "Big Bang Theory"-Darstellerin Kaley Cuoco (32) mit 24,5 Millionen Dollar (21,5 Millionen Euro). Vergara spielt in der Sitcom seit 2009 die temperamentvolle Gloria.





Die Liste der bestbezahlten Männer im TV führt erneut «Big Bang Theory»-Star Jim Parsons (45) mit 26,5 Millionen Dollar an, gefolgt von vier weiteren Darstellern der Comedy, die im nächsten Frühjahr nach der zwölften Staffel endet.

Die Schätzungen des Wirtschaftsmagazins basieren auf der Befragung von Produzenten, Anwälten, Managern und anderen Mitarbeitern der Industrie. Zum Verdienst zählen Gagen und Werbeeinnahmen.