Finale : „Fast & Furious“: Vin Diesel wirbt um Dwayne Johnson

Beim Dreh von „Fast & Furious 8“ waren die Action-Stars aneinander geraten. Nun hat sich Vin Diesel direkt an „The Rock“ gewandt, um den Streit beizulegen.

Berlin | In einem offenen Brief auf Instagram hat Action-Star Vin Diesel seinen Schauspiel-Kollegen Dwayne Johnson um eine Rückkehr zur „Fast & Furious“-Reihe gebeten. „Mein kleiner Bruder Dwayne... die Zeit ist gekommen. Die Welt wartet auf das Finale von Furious 10“, schrieb der 54-Jährige in seinem Post. Dazu postete er ein Foto, das die beiden Schauspie...

