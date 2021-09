Ex-Supermodel todunglücklich : „Brutal entstellt“: Linda Evangelista verklagt ihren Schönheitschirurg

Die Laufsteg-Ikone der Achtziger und Neunziger sei "nicht wiederzuerkennen" – das sagt Linda Evangelista über sich selbst in einem aufwühlenden Post an ihre Fans.

New York City | Das ehemalige Supermodel Linda Evangelista ist nach eigenen Angaben durch eine Schönheits-OP "brutal entstellt". Ein Eingriff zur Fettreduzierung sei nach hinten losgegangen und habe "das Gegenteil von dem bewirkt, was er versprach", wandte sich die 56-Jährige am Mittwoch auf Instagram an ihre Fans. Die Operation habe ihre Fettzellen vergrößert statt ...

