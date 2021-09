Star Wars : Ewiger Luke Skywalker? US-Schauspieler Mark Hamill wird 70

Für „Star Wars“-Fans wird Mark Hamill wohl für immer Luke Skywalker bleiben, auch wenn der US-Schauspieler viele andere Rollen hatte und als Synchronsprecher gearbeitet hat. Jetzt wird Hamill 70.

New York | Eigentlich hatte Mark Hamill sich von Luke Skywalker endgültig verabschiedet - und das schon zum zweiten Mal. In den 70er und 80er Jahren war Hamill mit halblangen braunen Haaren und einem flirrenden Schwert in den Händen im „Star Wars“-Imperium berühmt geworden, ab 2015 kam er dann noch einmal als Jedi-Ritter Skywalker für eine Trilogie zurück. ...

