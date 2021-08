Musik-Charts : Erstes Nummer-eins-Album für Billie Eilish

Sie hat es geschafft: Billie Eilish ist mit ihrem neuen Album auch in Deutschland ganz oben in den Charts eingestiegen.

Baden-Baden/Berlin | Pop-Superstar Billie Eilish hat erstmals ein Album auf Platz eins der deutschen Charts platziert. Die 19-jährige US-Sängerin schaffte das mit ihrer neuen Scheibe „Happier Than Ever“. Ihr Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ war 2019 bis auf Position drei geklettert, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete. Den zweiten Platz ...

