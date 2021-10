US-Schauspieler : Emmy-Preisträger Peter Scolari mit 66 Jahren gestorben

Seinen Durchbruch in Hollywood hatte er 1980 an der Seite von Tom Hanks in der TV-Sitcom „Bosom Buddies“. 2016 wurde Peter Scolari mit dem Emmy ausgezeichnet.

Los Angeles | Der amerikanische Schauspieler Peter Scolari, der seinen Karrierestart mit Tom Hanks in der TV-Sitcom „Bosom Buddies“ hatte, ist tot. Er sei am Freitag an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, teilte seine Sprecherin laut „Variety“ mit. Der Emmy-Preisträger wurde 66 Jahre alt. Schauspielerin Lena Dunham (35) würdigte Scolari als Comedy-Ikone....

