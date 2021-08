Einschaltquoten : Elyas M'Barek sichert dem Ersten den Primetime-Sieg

Gegen diese Bestsellerverfilmung waren die anderen chancenlos: „Der Fall Collini“ nach dem Roman von Ferdinand von Schirach machte gestern Abend das Rennen.

Berlin | Das Justizdrama „Der Fall Collini“ mit Elyas M'Barek in der Hauptrolle hat dem Ersten am Montagabend die größte Zuschauergunst beschert. 4,10 Millionen (15,4 Prozent) schalteten ab 20.15 Uhr die hochkarätig besetzte Verfilmung des ersten Romans von Ferdinand von Schirach ein. In weiteren Nebenrollen waren Heiner Lauterbach, Alexandra Maria Lara und...

