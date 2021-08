Popstar : „Ein offenes Buch“: Dua Lipa wird 26

Sie wusste schon immer, dass sie Sängerin werden wollte und verfolgt ihren Weg konsequent. Nicht erst mit 26 teilt sich die Britin regelmäßig die vorderen Ränge in den Charts.

Berlin | Sie singt kraftvoll und in tiefer Stimmlage, ist mit ihren Songs oft in luftigen Höhen der Charts anzutreffen - und überhaupt in aller Munde. Die britische Popkünstlerin Dua Lipa ist längst ein internationaler Star. Heute wird sie 26. Etliche wichtige Musikpreise hat die in London geborene Tochter kosovarisch-albanischer Eltern auch schon abgeräumt...

