Literatur : „Ein großes Vergnügen“ - Roger Willemsens Archiv vorgestellt

Schriftsteller, Moderator, Essayist: Roger Willemsen hatte der Welt viel zu bieten. Der Nachlass des 2016 verstorbenen Willemsen wurde nun in Berlin bei einer feierlichen Eröffnung zugänglich gemacht.

Berlin | Sein Nachlass umfasst 39 Archivmeter und mehr als 150 Aktenordner, er galt als geistreicher Interviewer und Erzähler: Freunde und Weggefährten haben am Donnerstagabend in der Berliner Akademie der Künste an Roger Willemsen (1955-2016) erinnert. Willemsen war Schriftsteller, Fernsehmoderator und Filmproduzent, Essayist, Literaturwissenschaftler und ...

