TV-Tipp : „Ein Mädchen wird vermisst“: Heino Ferch ermittelt

Die Kommissar-Legende vom Niederrhein ermittelt wieder: Heino Ferch sucht als Chef-Ermittler Ingo Thiel ein 14-jähriges Mädchen. Der Fall erweist sich als harte Nuss.

Mönchengladbach | Der „sture Hund“ ist zurück, wortkarg und zäh wie gewohnt. Heino Ferch (58) spielt zum dritten Mal den Chef-Ermittler Ingo Thiel. Arte zeigt den Film „Ein Mädchen wird vermisst“ am Freitag (17.9.) um 20.15 Uhr (online verfügbar bis 16. Oktober 2021). Im ersten Thiel-Film ging es um den Mord am zehnjährigen Mirko 2010 am Niederrhein, den der echte T...

