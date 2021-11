Einschaltquoten : Ehrlich Brothers floppen - „Tatort“ vorne

Da konnte die schönste Zaubershow nichts anrichten: „Der „Tatort“ hatte wie immer am Sonntagabend die meisten Fans.

Berlin | Die Zaubershow „Ehrlich Brothers: Die neue Fabrik der Träume“ hat RTL zu Halloween eine eher gruselige Quote eingebracht. Nur 1,61 Millionen (6,4 Prozent) wollten am Sonntag ab 20.15 Uhr die Tricks der Magier Christian und Andreas Ehrlich sehen. In der Zielgruppe zwischen 19 und 49 Jahren lag die Quote bei 7,7 Prozent. Stärkste Sendung zur beste...

