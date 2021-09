„Uneheliches Kind von Vin Diesel“ : Dwayne „The Rock“ Johnson hat einen Doppelgänger

Der eine kämpft in Filmen für die Gerechtigkeit, der andere tut es wirklich. Dwayne "The Rock" Johnson hat einen Doppelgänger und der arbeitet nicht als Stuntdouble.

Morgan County | Wenn Dwayne "The Rock" Johnson in "Baywatch" heldenhaft in die Wellen springt, um einen Windsurfer vor dem Tod zu bewahren und währenddessen eine Drogenbaronin ans Messer liefert, begeistert er damit viele Zuschauer. Doch diese Heldentaten sind Fiktion, wenn auch seine Muskeln wirklich echt sind. Nun tauchte ein Tweet auf, auf dem ein Mann zu sehen is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.