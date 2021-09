Social Media : Drew Barrymore: Töchter dürfen nicht vor die Kamera

Videos dürfen sie sich anschauen, aber selbst welche hochladen ist tabu. Drew Barrymore möchte, dass ihre Töchter Kinder sein können.

Los Angeles | US-Schauspielerin Drew Barrymore (46, „Drei Engel für Charlie“) will die Gesichter ihrer Töchter nicht in den sozialen Medien zeigen. „Ich möchte, dass sie Kinder sein können“, sagte sie in Dax Shepards Podcast „Armchair Expert“. „Und ich zeige meine Kinder nicht in den sozialen Medien. Ich bin wie ein verdammter Dobermann, wenn es um sie geht.“ ...

