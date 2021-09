Hollywood : Drehstart für Timothée Chalamet als „Willy Wonka“

Mit seiner neuen Rolle tritt Timothée Chalamet in große Fußstapfen: Den schrägen Fabrikanten Willy Wonka aus der Feder von Kinderbuchautor Roald Dahl spielten bereits Gene Wilder und Johnny Depp.

Los Angeles | US-Schauspieler Timothée Chalamet (25, „Dune“, „Call Me By Your Name“) steht in einer Fantasy-Rolle vor der Kamera. Die Dreharbeiten zu „Wonka“ seien in Großbritannien angelaufen, wie das Hollywood-Studio Warner Bros. am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte. Das Filmmusical erzählt die Vorgeschichte des Schokoladenfabrikanten Willy Wonka aus der Kinderbuc...

